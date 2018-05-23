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Выпуск новостей за 16:00: 100-летие Морской пехоты Украины. Обращение Госдепа США к России

Выпуск новостей 12 Читати новину українською

В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 16:00 – 100-летие со дня создания морской пехоты Украины, Президент Петр Порошенко обещает морпехам новую современную технику. Госдеп США призвал Россию прекратить эскалацию ситуации на Донбассе.

Также в выпуске:

В ДТП на Львовщине погибли шесть человек.

Боевики обстреляли жителей Талаковки.

Возле Тернополя группа лиц битами разгромила лагерь ромов.

 

Теги: Выпуск новостей Вооруженные Силы Украины Украина – Россия Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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