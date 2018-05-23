Выпуск новостей за 16:00: 100-летие Морской пехоты Украины. Обращение Госдепа США к России
В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 16:00 – 100-летие со дня создания морской пехоты Украины, Президент Петр Порошенко обещает морпехам новую современную технику. Госдеп США призвал Россию прекратить эскалацию ситуации на Донбассе.
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Источник: 24 Канал
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