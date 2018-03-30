Выпуск новостей за 16:00: 4G в Украине. Награды украинским паралимпийцам
В выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 16:00 - 30 марта два украинских оператора Vodafone и lifecell заявили о запуске сети 4G в Украине. Президент Украины Петр Порошенко вручил спортсменам-призерам Паралимпиады-2018 в Пхенчхане государственные награды.
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Источник: 24 Канал
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