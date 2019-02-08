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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 16:00: Отчет ЦИК относительно кандидатов в президенты. Шторм в Австралии

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске за 8 февраля по состоянию на 16:00 – все кандидаты в президенты уже официально зарегистрированы. В ЦИК объявили окончательную цифру в избирательных списках – 91 человек подали документы, 44 из них – зарегистрированы. Мощный шторм накрыл улицы австралийского Сиднея, они теперь превратились в реки. В них тонут автомобили и общественный транспорт, десятки тысяч домов остались без света

      Также в выпуске:

      Роман Сущенко нарисовал в тюрьме картину для Епифания.

      Пьяный заместитель главы Голосеевской райгосадминистрации Киева Юрий Ткаченко на авто въехал в полицейских.

      Количество погибших в результате обвала дома в Стамбуле возросло до 14.

      blog_ava
      Кандидаты в президенты Украины-2019: список
      сегодня
      100979
      Теги: Выборы Президента 2019 ЦИК Стихийный бедствия Австралия Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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