Выпуск новостей за 16:00: Отчет ЦИК относительно кандидатов в президенты. Шторм в Австралии
В выпуске за 8 февраля по состоянию на 16:00 – все кандидаты в президенты уже официально зарегистрированы. В ЦИК объявили окончательную цифру в избирательных списках – 91 человек подали документы, 44 из них – зарегистрированы. Мощный шторм накрыл улицы австралийского Сиднея, они теперь превратились в реки. В них тонут автомобили и общественный транспорт, десятки тысяч домов остались без света
Также в выпуске:
Роман Сущенко нарисовал в тюрьме картину для Епифания.
Пьяный заместитель главы Голосеевской райгосадминистрации Киева Юрий Ткаченко на авто въехал в полицейских.
Количество погибших в результате обвала дома в Стамбуле возросло до 14.
Источник: 24 канал
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