Выпуск новостей за 16:00: Арест экс-президента Армении. Интервью с семьей биатлониста Пидручного

В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 16:00 – арест экс-президенту Армении Роберту Кочаряну продлили еще на два месяца, об этом сообщил его адвокат Арам Орбелян. Корреспонденты 24 канала посетили семью чемпиона мира по биатлону Дмитрия Пидручного. Дмитрий получил золотую медаль, обогнав сильнейших спортсменов мира.

Также в выпуске: На Закарпатье мужчина на джипе протаранил автомобиль пограничников. Восемь российских ФСБшников теперь официально в санкционном списке Евросоюза. В двух мечетях в Новой Зеландии устроили бойню: не менее 49 человек погибли.