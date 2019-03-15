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      Выпуск новостей за 16:00: Арест экс-президента Армении. Интервью с семьей биатлониста Пидручного

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 16:00 – арест экс-президенту Армении Роберту Кочаряну продлили еще на два месяца, об этом сообщил его адвокат Арам Орбелян. Корреспонденты 24 канала посетили семью чемпиона мира по биатлону Дмитрия Пидручного. Дмитрий получил золотую медаль, обогнав сильнейших спортсменов мира.

      Также в выпуске:

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      В двух мечетях в Новой Зеландии устроили бойню: не менее 49 человек погибли.

       

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      Теги: Новости Армении Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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