Выпуск новостей за 16:00: Авария с поездом в Киеве. Скандал с подозрениями окружению Порошенко
В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 16:00 – накануне ночью в Киеве с рельсов сошли семь вагонов поезда, предварительная причина – неудовлетворительное состояние рельсов. Прокурор Константин Кулик заявил, что соратники президента получили подозрения в причастности к легализации активов "семьи" Януковича. ГПУ опровергла вручение таких подозрений и обыски у Кулика.
Также в выпуске:
В Сумах госпитализировали шестерых медработников роддома, в них обнаружили корь.
Сорвать выборы под видом националистических военных формирований – такую задачу в России поставили экстремистам, объединение которых СБУ разоблачила накануне.
В Крыму задержали Таира Ибрагимова, который принимал участие во флэшмобе в поддержку арестованных крымских татар.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии