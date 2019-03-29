Выпуск новостей за 16:00: Авария с поездом в Киеве. Скандал с подозрениями окружению Порошенко

В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 16:00 – накануне ночью в Киеве с рельсов сошли семь вагонов поезда, предварительная причина – неудовлетворительное состояние рельсов. Прокурор Константин Кулик заявил, что соратники президента получили подозрения в причастности к легализации активов "семьи" Януковича. ГПУ опровергла вручение таких подозрений и обыски у Кулика.

Также в выпуске: В Сумах госпитализировали шестерых медработников роддома, в них обнаружили корь. Сорвать выборы под видом националистических военных формирований – такую задачу в России поставили экстремистам, объединение которых СБУ разоблачила накануне. В Крыму задержали Таира Ибрагимова, который принимал участие во флэшмобе в поддержку арестованных крымских татар.

Источник: 24 канал