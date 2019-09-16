Выпуск новостей за 16:00: Балух о пытках в российской тюрьме. Акция в поддержку заключенных
В выпуске новостей за 16 сентября по состоянию на 16:00 – Владимир Балух рассказал во время пресс-конференции о своем пребывании в заключении. Пытки начали применять сразу после прибытия в колонию. Во Львове активисты провели акцию в поддержку узников Кремля. На площади Рынок расставили 86 капканов, которые символизируют количество незаконно арестованных Кремлем людей.
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Источник: 24 канал
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