Выпуск новостей за 16:00: Балух о пытках в российской тюрьме. Акция в поддержку заключенных

В выпуске новостей за 16 сентября по состоянию на 16:00 – Владимир Балух рассказал во время пресс-конференции о своем пребывании в заключении. Пытки начали применять сразу после прибытия в колонию. Во Львове активисты провели акцию в поддержку узников Кремля. На площади Рынок расставили 86 капканов, которые символизируют количество незаконно арестованных Кремлем людей.

Также в выпуске: В Мариуполе неизвестные расстреляли боевика Романа Джумаева по прозвищу "Джулай". Недавно суд отпустил его под домашний арест. Государственный бюджет 2020 станет последним, который примут только на один год. В дальнейшем правительство будет планировать смету страны на 3 года вперед.

Источник: 24 канал