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      БЮДЖЕТ 2020 ЦИК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 16:00: Балух о пытках в российской тюрьме. Акция в поддержку заключенных

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 сентября по состоянию на 16:00 – Владимир Балух рассказал во время пресс-конференции о своем пребывании в заключении. Пытки начали применять сразу после прибытия в колонию. Во Львове активисты провели акцию в поддержку узников Кремля. На площади Рынок расставили 86 капканов, которые символизируют количество незаконно арестованных Кремлем людей.

      Также в выпуске:

      В Мариуполе неизвестные расстреляли боевика Романа Джумаева по прозвищу "Джулай". Недавно суд отпустил его под домашний арест.

      Государственный бюджет 2020 станет последним, который примут только на один год. В дальнейшем правительство будет планировать смету страны на 3 года вперед.

      blog_ava
      Там же, где и Зайцева: в Харькове 23-летняя девушка на кабриолете сбила 4 человек– фото и видео
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      Теги: Выпуск новостей Украинцы в плену РФ Новости Львова Владимир Балух
      Источник: 24 канал
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