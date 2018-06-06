Выпуск новостей за 16:00: Балух потерял 30 кг. Смерть борца с коррупцией в Харьковской области

В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 16:00 – политзаключенный Владимир Балух потерял 30 килограмм за 2,5 месяца голодовки. В Харьковской области нашли тело повешенного местного активиста, борца с коррупцией, крестьяне вышли на протест и требуют увольнения местного головы.

Также в выпуске: Пожар в Чернобыльской зоне.



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