Выпуск новостей за 16:00: Балух потерял 30 кг. Смерть борца с коррупцией в Харьковской области
В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 16:00 – политзаключенный Владимир Балух потерял 30 килограмм за 2,5 месяца голодовки. В Харьковской области нашли тело повешенного местного активиста, борца с коррупцией, крестьяне вышли на протест и требуют увольнения местного головы.
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Источник: 24 Канал
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