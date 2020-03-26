Выпуск новостей за 16:00: Циничные действия РФ в море. Окончание учебного года
В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 16:00 – оккупационные судна продолжают нагло вмешиваться в работу украинских буровых платформ в Черном море. Учебный год в школах завершится 1 июля, если карантин закончится вовремя.
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