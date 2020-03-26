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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Выпуск новостей за 16:00: Циничные действия РФ в море. Окончание учебного года

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 16:00 – оккупационные судна продолжают нагло вмешиваться в работу украинских буровых платформ в Черном море. Учебный год в школах завершится 1 июля, если карантин закончится вовремя.

      Также в выпуске:

      В Киеве подтвердили 6 новых случаев коронавируса. Среди заболевших – 35-летняя женщина и мужчины в возрасте от 28 до 70 лет.

      Российские наемники в который раз, пренебрегая минскими соглашениями, били из запрещенных минометов калибра 120 и 82 миллиметра. Вследствие обстрелов ни один украинский воин не пострадал.

      Франция объявила военную операцию, чтобы преодолеть коронавирус. Она будет называться "Устойчивость".

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      Теги: Новости России Учеба Выпуск новостей
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