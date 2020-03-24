Выпуск новостей за 16:00: Декларация министра экономики. Ограничения в транспорте

В выпуске новостей за 24 марта по состоянию на 16:00 – новый министр развития экономики Игорь Петрашко дополнил свою декларацию. В прошлом году он получил свыше 13 миллионов гривен зарплаты в агрохолдинге олигарха Олега Бахматюка. Ограничили передвижение общественным транспортом и в Одессе. С сегодняшнего дня в салон прежде всего пропускают работников сфер, обеспечивающих жизнедеятельность города.

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