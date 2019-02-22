Выпуск новостей за 16:00: Демонтаж Шулявского моста. Военные сборы в России

В виупску новостей за 22 февраля по состоянию на 16:00 – аварийный Шулявский мост демонтируют в ночь с 15 на 16 марта и построят новую развязку, сообщили в Киевской городской государственной администрации. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в 2019 году россиян, пребывающих в запасе.

Также в выпуске: Финалистки Евровидения-2019 Анна и Мария Опанасюк (дуэт ANNA MARIA) не смогли четко ответить на вопрос, произошла ли оккупация Крыма. Досудебное расследование по делу убийства Екатерины Гандзюк продлится до июля. Румынская православная церковь выдвинула условия на которых она готова признать Православную Церковь Украины.