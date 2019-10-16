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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      Выпуск новостей за 16:00: Депутатов будут штрафовать за прогулы. Теплая осень в Украине

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 октября по состоянию на 16:00 – Верховная Рада во втором чтении поддержала проект закона №1035-2. Согласно ему, если депутат без уважительной причины будет пропускать пленарные заседания, его будут лишать права на депутатские выплаты. Осень бьет рекорды – температура воздуха в Киеве 15 октября по климатической норме соответствовала середине августа.

      Также в выпуске:

      Киевом свободно гуляет ведущий российских пропагандистских ток-шоу Борис Корчевников. В Держприкордон службе заявили, что запрета на въезд у него нет, а почему – это уже дело СБУ.

      Неутешительные новости с Востока – двое погибших на передовой за минувшие сутки, четверо наших бойцов получили ранения, а один – боевое травмирования.

      Тысячи людей снова вышли на улицы каталонских городов с демонстрациями. Организовали мирное шествие и направились в Барселону.

      blog_ava
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      Теги: Верховная Рада Выпуск новостей
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