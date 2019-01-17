Выпуск новостей за 16:00: Доказательства причастности УПЦ МП к РФ. Дело против Гройсмана
В выпуске новостей за 17 января по состоянию на 16:00 – журналистам 24 канала потребовалось лишь несколько часов, чтобы найти подтверждение, что Московским патриархатом управляют из России. Суд обязал НАБУ открыть производство против премьер-министра Владимира Гройсмана. Руководителю правительства вменяют получение неправомерной выгоды и служебную халатность.
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Депутаты утвердили процедуру перехода религиозных общин к другим приходам.
Медики констатировали в Украине пик заболеваемости гриппом.
СБУ задержала пророссийскую пропагандистку из Львова Елену Бойко, которую депортировали из РФ.
17 января документы в Центризбирком подали еще двое кандидатов в президенты Украины.
Источник: 24 канал
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