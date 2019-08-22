Выпуск новостей за 16:00: Должность вице-спикера в парламенте. Условия Зеленского к РФ

В выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 16:00 – "Батькивщина" все же предложила своего кандидата на должность вице-спикера Рады. Хотя еще накануне кандидатов на эту должность не было ни от одной из политических сил. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сможет вернуться в большую восьмерку только после возвращения Крыма и деоккупации Донбасса.

Также в выпуске: Очередной допрос Порошенко. Пятого президента ждут в Государственном бюро расследований 3 сентября. В Приморском районном суде Одессы перенесли судебное заседание по делу убийства Екатерины Гандзюк. В Кропивницком средь бела дня неизвестные из автомата расстреляли адвоката и скрылись.

Источник: 24 канал