Выпуск новостей за 16:00: Должность вице-спикера в парламенте. Условия Зеленского к РФ
В выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 16:00 – "Батькивщина" все же предложила своего кандидата на должность вице-спикера Рады. Хотя еще накануне кандидатов на эту должность не было ни от одной из политических сил. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сможет вернуться в большую восьмерку только после возвращения Крыма и деоккупации Донбасса.
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Источник: 24 канал
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