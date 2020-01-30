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      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ

      Выпуск новостей за 16:00 Домашний арест Грымчака. Выговор из-за критики Зеленского

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 января по состоянию на 16:00 – бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака освободили из-под стражи под круглосуточный домашний арест. Командующий Сухопутными войсками Александр Сирский объявил одному из майоров ВСУ строгое дисциплинарное взыскание за то, что тот написал в соцсети критический пост о Владимире Зеленском.

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Юрий Гримчак
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