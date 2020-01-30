Выпуск новостей за 16:00 Домашний арест Грымчака. Выговор из-за критики Зеленского

В выпуске новостей за 30 января по состоянию на 16:00 – бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака освободили из-под стражи под круглосуточный домашний арест. Командующий Сухопутными войсками Александр Сирский объявил одному из майоров ВСУ строгое дисциплинарное взыскание за то, что тот написал в соцсети критический пост о Владимире Зеленском.

Также в выпуске: В зоне проведения ООС в результате обстрела ранен один украинский военнослужащий. Из-за снегопадов в Украине остались без света 400 населенных пунктов. В аэропорту "Борисполь" приземлился первый самолет с украинскими туристами из Китая. От коронавируса в Китае умерло 170 человек, во Франции зафиксировали пятый случай заражения.