Выпуск новостей за 16:00: ДТП на Черкащине. В Польше вытаскивают туристов из пещеры
В выпуске новостей за 19 августа по состоянию на 16:00 – на выезде из поселка Чернобай Черкасской области столкнулись две машины. В результате ужасной аварии погибли три человека. В Польше 20 спасателей ищут двоих туристов, которые оказались заблокированными в самой глубокой и длинной пещере в горах Татрах.
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Источник: 24 канал
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