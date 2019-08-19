Выпуск новостей за 16:00: ДТП на Черкащине. В Польше вытаскивают туристов из пещеры

В выпуске новостей за 19 августа по состоянию на 16:00 – на выезде из поселка Чернобай Черкасской области столкнулись две машины. В результате ужасной аварии погибли три человека. В Польше 20 спасателей ищут двоих туристов, которые оказались заблокированными в самой глубокой и длинной пещере в горах Татрах.

Также в выпуске: Визит премьера Израиля Нетаньяху начался со скандальной выходки его жены. Во время традиционного приветствия гостей хлебом и солью она бросила хлеб на землю. Владельцу гостиницы "Токио стар" сегодня должны избрать меру пресечения. Избранный "слуга народа" Максим Бужанский назвал журналистку "Нового времени" тупой овцой.

Источник: 24 канал