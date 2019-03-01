Выпуск новостей за 16:00: ДТП с украинцами в Польше. Оффшоры "95 квартала"

В выпуске новостей за 1 марта по состоянию на 16:00 – автобус с украинцами, который следовал по маршруту Киев – Свиноуйсьце, ночью 1 марта попал в ДТП в селе Тур Лодзинского воеводства Польши. Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев заявил, что из "Приватбанка" на счета "95 квартала" через оффшоры вывели 41 миллион долларов.

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В Украине весна пришла только по календарю, первые дни марта будут ветреными, холодными, да еще и со снегом.

В горсовете Херсона произошли столкновения, туда пришли активисты, которые против переименования улицы в честь Екатерины Гандзюк.