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      Выпуск новостей за 16:00: ДТП с украинцами в Польше. Оффшоры "95 квартала"

      Выпуск новостей 40 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 марта по состоянию на 16:00 – автобус с украинцами, который следовал по маршруту Киев – Свиноуйсьце, ночью 1 марта попал в ДТП в селе Тур Лодзинского воеводства Польши. Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев заявил, что из "Приватбанка" на счета "95 квартала" через оффшоры вывели 41 миллион долларов.

      Также в выпуске:

      Кандидат в президенты Украины, мэр Львова Андрей Садовый снял свою кандидатуру с президентских выборов, и поддержал экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

      В Украине весна пришла только по календарю, первые дни марта будут ветреными, холодными, да еще и со снегом.

      В горсовете Херсона произошли столкновения, туда пришли активисты, которые против переименования улицы в честь Екатерины Гандзюк.

      blog_ava
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      Теги: Владимир Зеленский Жертвы Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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