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      Выпуск новостей за 16:00: Дубилет о переписи населения. Смертельное ДТП во Львове

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 февраля gj cjcnjzyb. на 16:00 – министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет отметил, что махинаций во время электронной переписи населения не было. На Львовщине водитель Opel въехал в пешеходов. От полученных травм женщина погибла. Еще четыре человека получили травмы.

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости Львова Аварии и ДТП Перепись населения Дмитрий Дубилет Выпуск новостей
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