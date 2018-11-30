Выпуск новостей за 16:00: Финансовая помощь от ЕС. Обыски у служителя Московского патриархата

В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 16:00 – Европейская комиссия предоставит Украине 500 миллионов евро макрофинансовой помощи. Это уже официально подтвердили в ЕС. Деньги направят на покрытие финансовых нужд Украины, поддержку экономической стабильности и структурных реформ. СБУ проводит обыски у настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла, который присягнул на верность русской

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