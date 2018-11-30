18:15
30 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Грязная бумажка доллар. Тимати на службе у Путина
      Вєсті Кремля
      21:46, 29 ноября
      Вести.UA . Порошенко против Ляшко. Болтовня Гройсмана с Меркель
      Вєсті.UA
      19:49, 29 ноября
      Тандем Минобороны и застройщика: из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, 28 ноября
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Выпуск новостей за 16:00: Финансовая помощь от ЕС. Обыски у служителя Московского патриархата

      Выпуск новостей 35 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 16:00 – Европейская комиссия предоставит Украине 500 миллионов евро макрофинансовой помощи. Это уже официально подтвердили в ЕС. Деньги направят на покрытие финансовых нужд Украины, поддержку экономической стабильности и структурных реформ. СБУ проводит обыски у настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла, который присягнул на верность русской

      Также в выпуске:

      Блогеру Барабошко избрали меру пресечения в деле секс-скандала с начальником полиции – 2 месяца ареста с возможностью залога в 3 миллиона гривен.

      Всех украинских моряков перевезут из симферопольского СИЗО в Лефортово.

      Украина запрещает въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет.

      Теги: Религия Евросоюз Выпуск новостей УПЦ МП Деньги
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Зависит ли судьба Украини от судьбы России
      сегодня , 17:30 Зависит ли судьба Украини от судьбы России
      Павло Казарін 186
      Военное положение в электоральных целях: мировая пресса продолжает обсуждать Украину
      сегодня , 17:20 Военное положение в электоральных целях: мировая пресса продолжает обсуждать Украину
      182
      Тест-драйв года: внедорожник Rolls Royce Cullinan
      26 ноября , 14:00 Тест-драйв года: внедорожник Rolls Royce Cullinan
      Всеукраинский День добрых дел: почему это хорошо
      сегодня , 17:02 Всеукраинский День добрых дел: почему это хорошо
      Анастасія Зернова 82
      Підсумки Революції гідності: у чому головна перемога українців
      сегодня , 16:00 Підсумки Революції гідності: у чому головна перемога українців
      Віталій Шабунін 121
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября , 13:30
      Выпуск новостей 10 сентября по состоянию на 18:00
       10 сентября 2016 , 18:48
      Выпуск новостей за 16:00: "Манчестер Юнайтед" против российских болельщиков
       19 ноября 2016 , 17:01
      Выпуск новостей за 9:00: Военная поддержка Британии для Украины. Государственный бюджет-2019
       22 ноября , 11:23
      Выпуск новостей 17 декабря по состоянию на 14:00
       17 декабря 2014 , 14:55
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук