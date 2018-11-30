Выпуск новостей за 16:00: Финансовая помощь от ЕС. Обыски у служителя Московского патриархата
В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 16:00 – Европейская комиссия предоставит Украине 500 миллионов евро макрофинансовой помощи. Это уже официально подтвердили в ЕС. Деньги направят на покрытие финансовых нужд Украины, поддержку экономической стабильности и структурных реформ. СБУ проводит обыски у настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла, который присягнул на верность русской
Также в выпуске:
Блогеру Барабошко избрали меру пресечения в деле секс-скандала с начальником полиции – 2 месяца ареста с возможностью залога в 3 миллиона гривен.
Всех украинских моряков перевезут из симферопольского СИЗО в Лефортово.
Украина запрещает въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет.
Источник: 24 канал
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