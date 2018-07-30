Выпуск новостей за 16:00: Фото Сенцова на мэрии Парижа. Пьяный водитель в Хмельницкой области
В выпуске новостей за 30 июля по состоянию на 16:00 – фотографию пленника Кремля Олега Сенцова разместит на своем фасаде мэрия Парижа. Пьяного водителя в Хмельницкой области пришлось полицейским останавливать с оружием, грузовик двигался по проезжей части хаотично и создавал угрозу другим участникам дорожного движения.
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Источник: 24 канал
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