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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Выпуск новостей за 16:00: Гибель курсанта на Львовщине. Новые больные COVID-19 в ВСУ

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 апреля по состоянию на 16:00 – на полигоне Львовщины нашли застреленным курсанта. Тело молодого человека с огнестрельным ранением в грудь обнаружили накануне вечером на Яворивском военном полигоне. Среди украинских военнослужащих зафиксировали 3 новых случая заболевания COVID-19.

      Также в выпуске: 

      В Одессе зафиксировали 1 смерть от COVID-19.

      В Польше вспыхнул крупнейший заповедник. Пламя охватило около 6 тысяч гектаров.

      В России больных медсестер лечили в помещении для сушки белья.

      Теги: Новости Львова Вооруженные силы Украины Жертвы Выпуск новостей
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