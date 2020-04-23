Выпуск новостей за 16:00: Гибель курсанта на Львовщине. Новые больные COVID-19 в ВСУ
В выпуске новостей за 23 апреля по состоянию на 16:00 – на полигоне Львовщины нашли застреленным курсанта. Тело молодого человека с огнестрельным ранением в грудь обнаружили накануне вечером на Яворивском военном полигоне. Среди украинских военнослужащих зафиксировали 3 новых случая заболевания COVID-19.
Также в выпуске:
В Одессе зафиксировали 1 смерть от COVID-19.
В Польше вспыхнул крупнейший заповедник. Пламя охватило около 6 тысяч гектаров.
В России больных медсестер лечили в помещении для сушки белья.
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