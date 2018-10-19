Выпуск новостей за 16:00: Гибель отца с сыном на Черкасщине. Легализация храма в Барселоне
В выпуске новостей за 19 октября по состоянию на 16:00 – на Черкащине из-за отравления угарным газом погибли отец и трехлетний ребенок, из-за того, что пользовались самодельной газовой печью. В Барселоне договорились официально оформить возведение известного собора Саграда-Фамилия. Администрация города заключила соглашение с храмом и за это Католическая церковь должна заплатить 41 миллион долларов
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Источник: 24 канал
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