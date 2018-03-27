Выпуск новостей за 16:00: Горе-мать с Николаева. Кража спецтехники на Житомирщине
В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 16:00 – в Николаеве женщина с моста выбросила девятимесячного младенца, просто чудом его спасли чужие люди. В Житомирской области полиция обнаружила более 200 единиц военной спецтехники вне части.
Также в выпуске:
За прошедшие сутки пророссийские наемники 47 раз нарушили перемирие, под огнем врага оказалась Авдеевка.
Генпрокуратура подозревает главу партии "Украинский выбор" в подготовке конституционного переворота в Украине.
В Кемерове после масштабного пожара в торговом центре тысячи людей вышли на митинг.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии