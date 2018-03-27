Выпуск новостей за 16:00: Горе-мать с Николаева. Кража спецтехники на Житомирщине

В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 16:00 – в Николаеве женщина с моста выбросила девятимесячного младенца, просто чудом его спасли чужие люди. В Житомирской области полиция обнаружила более 200 единиц военной спецтехники вне части.

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