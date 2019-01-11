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      Выпуск новостей за 16:00: Гриценко идет в президенты. Суд над журналистами в Мьянме

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 января по состоянию на 16:00 – на съезде партии "Гражданская позиция" экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко единогласно выдвинули кандидатом в президенты от политсилы. Суд Мьянмы оставил в силе приговор двум журналистам Reuters, которых обвинили в нарушении государственной тайны. Поэтому они таки получат 7 лет тюрьмы.

      Также в выпуске:

      На шахте в Павлограде произошла вспышка метана, ожоги получили пятеро горняков.

      После четырех суток поисков в Карпатах спасатели нашли пропавшего лыжника-экстремала.

      США все же выводит войска из Сирии.

       

      Теги: Журналисты Выборы Президента 2019 Анатолий Гриценко Выпуск новостей Судьи
      Источник: 24 канал
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