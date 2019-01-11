Выпуск новостей за 16:00: Гриценко идет в президенты. Суд над журналистами в Мьянме
В выпуске новостей за 11 января по состоянию на 16:00 – на съезде партии "Гражданская позиция" экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко единогласно выдвинули кандидатом в президенты от политсилы. Суд Мьянмы оставил в силе приговор двум журналистам Reuters, которых обвинили в нарушении государственной тайны. Поэтому они таки получат 7 лет тюрьмы.
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Источник: 24 канал
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