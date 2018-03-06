Выпуск новостей за 16:00 Изменение риторики КНДР. Отравление российского шпиона в Великобритании
Выпуск новостей 17:01, 6 марта 101 Читати новину українською
В выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 16:00 – КНДР готова отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. Об этом заявил советник президента Южной Кореи по возвращении из Пхеньяна. В Британии отравили бывшего российского шпиона. Экс-полковника российской разведки нашли вместе с женщиной без сознания на скамейке в торговом центре.
Также в выпуске:
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В правительственном квартале Киева неизвестные с ножом напали на мужчину.
Источник: 24 Канал
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