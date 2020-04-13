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      Выпуск новостей за 16:00: Изменения в госбюджете на 2020 год. Разработка вакцины от COVID-19

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 апреля состоянию на 16:00 – Верховная Рада проголосовала за изменения в госбюджет на 2020 год. Его решили корректировать из-за распространения коронавируса. Также в парламенте проголосовали и законопроект по противодействию COVID-19. Вакцину от коронавируса сейчас разрабатывают ученые в ряде стран. В США и Китае уже даже начали тестировать ее на людях.

      Также в выпуске:

      В Киево-Печерской лавре уже обнаружили больше 90 случаев COVID-19.

      Трем священникам выписали штрафы за нарушение карантина.

      Бывший беркутовец занимался продажей оружия.

      Статую Христа-Искупителя в Рио подсветили словами благодарности медикам.

      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Верховная Рада Бюджет 2020
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