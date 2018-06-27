Выпуск новостей за 16:00: Изменения в скандальном польском законе. Переговоры в Минске

Выпуск новостей за 16:00: Изменения в скандальном польском законе. Переговоры в МинскеВыпуск новостей 25 Читати новину українською
В выпуске новостей за 27 июня по состоянию на 16:00 – Польша изменила скандальный закон об институте национальной памяти, уголовная ответственность за заявления о пособничестве нацистам отменена. Переговоры в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе снова зашли в тупик – Россия категорически отвергает предложение Украины о прекращении огня.
Также в выпуске:
Украинские моряки, которых обвиняли в контрабанде, вернулись домой после полуторагодовалого пребывания в Греции.
Киберполиция прогнозирует, что Россия готовит масштабную кибератаку против Украины.
Людмила Денисова прокомментировала ситуацию по освобождению пленников Кремля.
Ситуация на фронте.
Источник: 24 канал
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