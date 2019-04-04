Выпуск новостей за 16:00: Экспертиза для кандидатов в президенты. Фейковые билеты на дебаты
В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 18:00 – Зеленский заявил, что кандидаты в президенты должны обязательно пройти медицинскую экспертизу и доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился на это. На ОЛХ начали продавать билеты на дебаты кандидатов, цены стартуют от 80-ти гривен. Журналисты 24 канала провели эксперимент, но закончилось все вызовом полиции.
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В соцсетях люди активно реагируют на дебаты кандидатов в президенты.
Источник: 24 канал
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