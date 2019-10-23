Выпуск новостей за 16:00: Экспертиза дома в Дрогобыче. Андрей Шевченко в рейтинге на лучших

В выпуске новостей за 23 октября по состоянию на 16:00 – в Дрогобыче 28 августа обвалилась часть 4-этажного дома, что привело к гибели 8 человек. Департамент городского хозяйства Дрогобычского городского совета сообщил, что обвал произошел из-за обвала средней несущей стены подвала. Нынешний тренер сборной Украины Андрей Шевченко расположился на 19-м месте в топ-100 лучших футболистов ХХI века.

Также в выпуске: Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство из-за возможной коррупции народных депутатов от "Слуги народа". Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и председатель фракции Давид Арахамия обменялись обвинениями во лжи относительно вероятного подкупа нардепов-однопартийцев. Все преграды для возобновления работы "нормандской четверки" устранены. Об этом во время встречи с Франко-Вальтером Штайнмайером заявил Владимир Зеленский.