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      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ
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      Выпуск новостей за 16:00: Экспертиза дома в Дрогобыче. Андрей Шевченко в рейтинге на лучших

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 октября по состоянию на 16:00 – в Дрогобыче 28 августа обвалилась часть 4-этажного дома, что привело к гибели 8 человек. Департамент городского хозяйства Дрогобычского городского совета сообщил, что обвал произошел из-за обвала средней несущей стены подвала. Нынешний тренер сборной Украины Андрей Шевченко расположился на 19-м месте в топ-100 лучших футболистов ХХI века.

      Также в выпуске:

      Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство из-за возможной коррупции народных депутатов от "Слуги народа".

      Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и председатель фракции Давид Арахамия обменялись обвинениями во лжи относительно вероятного подкупа нардепов-однопартийцев.

      Все преграды для возобновления работы "нормандской четверки" устранены. Об этом во время встречи с Франко-Вальтером Штайнмайером заявил Владимир Зеленский.

      blog_ava
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      Теги: Крушения дома в Дрогобыче Выпуск новостей Андрей Шевченко
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