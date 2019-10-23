Выпуск новостей за 16:00: Экспертиза дома в Дрогобыче. Андрей Шевченко в рейтинге на лучших
В выпуске новостей за 23 октября по состоянию на 16:00 – в Дрогобыче 28 августа обвалилась часть 4-этажного дома, что привело к гибели 8 человек. Департамент городского хозяйства Дрогобычского городского совета сообщил, что обвал произошел из-за обвала средней несущей стены подвала. Нынешний тренер сборной Украины Андрей Шевченко расположился на 19-м месте в топ-100 лучших футболистов ХХI века.
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