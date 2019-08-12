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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕТР ПОРОШЕНКО
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      Выпуск новостей за 16:00: Кадровые чистки на Житомирщине. Допрос Порошенко в ГБР

      Выпуск новостей 103 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 августа по состоянию на 16:00 – Владимир Зеленский инициировал кадровые чистки в полиции Житомирщины, которая так и не может побороть незаконную добычу янтаря. Пятый украинский президент Петр Порошенко дал показания Государственному бюро расследований. Директор ГБР Роман Труба отметил, что следующий его допрос может быть на детекторе лжи.

      Также в выпуске:

      На блокпосту в Марьинке умер полицейский Александр Трегуб. Мужчине было 42 года, у него остались жена и двое дочерей.

      Прокуратура открыла уголовное производство по мосту, из-за которого Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым.

      На День Независимости по Крещатику пройдут два шествия военных: организаторы народного Марша защитников отказались совместить его с официальными торжествами.

      Этой ночью украинцы смогут наблюдать за самым большим звездопадом года. Это пик метеоритного потока Персеиды.

      blog_ava
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      12 августа
      13438
      Теги: Государственное бюро расследований Выпуск новостей Петр Порошенко Владимир Зеленский Новости Житомира
      Источник: 24 канал
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