Выпуск новостей за 16:00: Кадровые чистки на Житомирщине. Допрос Порошенко в ГБР

В выпуске новостей за 12 августа по состоянию на 16:00 – Владимир Зеленский инициировал кадровые чистки в полиции Житомирщины, которая так и не может побороть незаконную добычу янтаря. Пятый украинский президент Петр Порошенко дал показания Государственному бюро расследований. Директор ГБР Роман Труба отметил, что следующий его допрос может быть на детекторе лжи.

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На День Независимости по Крещатику пройдут два шествия военных: организаторы народного Марша защитников отказались совместить его с официальными торжествами.

Этой ночью украинцы смогут наблюдать за самым большим звездопадом года. Это пик метеоритного потока Персеиды.