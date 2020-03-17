Выпуск новостей за 16:00: Карантин в Харькове. Коронавирус во французском парламенте

В выпуске новостей за 17 марта по состоянию на 16:00 – Харьков присоединился к общенациональному карантину. В города закрывают метро, рынки, останавливают междугороднее и пригородное пассажирское сообщение. Во Франции 18 депутатов заболели коронавирусом. Всего в местном парламенте уже 26 случаев заболевания Covid-19.

Также в выпуске: Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин в стране, вероятнее всего, продолжат. На украинско-словацкой границе временно открыли пешеходный пункт пропуска. Более 3,5 тысяч украинцев ждут возвращения домой из-за рубежа. УЕФА перенесла проведение чемпионата Евро-2020 на следующий год.