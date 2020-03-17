Выпуск новостей за 16:00: Карантин в Харькове. Коронавирус во французском парламенте
В выпуске новостей за 17 марта по состоянию на 16:00 – Харьков присоединился к общенациональному карантину. В города закрывают метро, рынки, останавливают междугороднее и пригородное пассажирское сообщение. Во Франции 18 депутатов заболели коронавирусом. Всего в местном парламенте уже 26 случаев заболевания Covid-19.
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