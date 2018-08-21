Выпуск новостей за 16:00: Катера класса Island для Украины. Памятные мероприятия в Чехии

В выпуске новостей за 21 августа по состоянию на 16:00 – Соединенные Штаты готовятся передать Украине катера береговой охраны класса Island. Сегодня исполняется 50 лет со дня оккупации Чехословакии советскими войсками.

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Правоохранители нашли мертвой жену нападавшего, который в ночь на понедельник застрелил полицейского и ранил охранника возле харьковского горсовета. Полиция подозревает в убийстве самого нападавшего.

Сегодня стартовал сотый день голодовки украинского режиссера Олега Сенцова в России. Он протестует против произвола Кремля и требует отпустить из тюрем всех украинских пленников. Под стенами посольства России в Киеве продолжается международная акция в поддержку Олега Сенцова.

В Рио-де-Жанейро бразильская армия начала операцию против наркоторговцев. По меньшей мере 12 человек уже погибли, среди них – 5 мирных жителей и один солдат.

В Киеве парень на BMW на большой скорости въехал в три припаркованных автомобиля.

Работники Генпрокуратуры Украины повторно задержали владельца онлайн-издания Insider, первого экс-заместителя главы правления "Укргаздобыча" Алексея Тамразова.