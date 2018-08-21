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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Выпуск новостей за 16:00: Катера класса Island для Украины. Памятные мероприятия в Чехии

Выпуск новостей 15 Читати новину українською

В выпуске новостей за 21 августа по состоянию на 16:00 – Соединенные Штаты готовятся передать Украине катера береговой охраны класса Island. Сегодня исполняется 50 лет со дня оккупации Чехословакии советскими войсками.

Также в выпуске:

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Сегодня стартовал сотый день голодовки украинского режиссера Олега Сенцова в России. Он протестует против произвола Кремля и требует отпустить из тюрем всех украинских пленников. Под стенами посольства России в Киеве продолжается международная акция в поддержку Олега Сенцова.

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Теги: Чехия Новости США Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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