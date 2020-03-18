Выпуск новостей за 16:00: Коронавирус в Черногории. Прогнозы ученых относительно пандемии

В выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 16:00 – коронавирус зафиксировали в последней не зараженной стране Европы – Черногории. Австралийские ученые предположили, что коронавирус заберет 15 миллионов человеческих жизней в лучшем случае. Они убеждены, что от Covid-19 пострадают не только люди, но и экономика.

Также в выпуске: Народный депутат Сергей Шахов заразился Covid-19. Об этом он лично сообщил в прямом эфире. Во Львове 14 человек проверяют на коронавирус. Среди них – дети. Маршрутки и электротранспорт в Днепре работают без изменений. Объясняют это тем, что сложно ограничить количество людей в транспорте.