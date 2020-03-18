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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 16:00: Коронавирус в Черногории. Прогнозы ученых относительно пандемии

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 16:00 – коронавирус зафиксировали в последней не зараженной стране Европы – Черногории. Австралийские ученые предположили, что коронавирус заберет 15 миллионов человеческих жизней в лучшем случае. Они убеждены, что от Covid-19 пострадают не только люди, но и экономика.

      Также в выпуске:

      Народный депутат Сергей Шахов заразился Covid-19. Об этом он лично сообщил в прямом эфире.

      Во Львове 14 человек проверяют на коронавирус. Среди них – дети.

      Маршрутки и электротранспорт в Днепре работают без изменений. Объясняют это тем, что сложно ограничить количество людей в транспорте.

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      Теги: Черногория Выпуск новостей
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