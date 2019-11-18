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      Выпуск новостей за 16:00: Коррупция в мэрии Харькова. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 ноября по состоянию на 16:00 – работники харьковской мэрии присвоили 5 миллионов государственных гривен. Они перепродавали остатки асфальта, закупленного для ремонта городских дорог. Российские оккупационные войска не прекращают обстреливать позиции наших военных из запрещенного оружия. За прошедшие сутки в целом 16 раз нарушили режим прекращения огня.

      Также в выпуске:

      В Украину с началом новой недели идет похолодание, температура достигнет 11 градусов тепла днем.

      Умер еще один военный, пострадавший во время взрывов на складах в Балаклее.

      Столичная власть просит правительство как можно быстрее передать ей в собственность "Гостиный двор".

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      Теги: Война на Донбассе Коррупция Выпуск новостей Новости Харькова
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