Выпуск новостей за 16:00: Коррупция в мэрии Харькова. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 18 ноября по состоянию на 16:00 – работники харьковской мэрии присвоили 5 миллионов государственных гривен. Они перепродавали остатки асфальта, закупленного для ремонта городских дорог. Российские оккупационные войска не прекращают обстреливать позиции наших военных из запрещенного оружия. За прошедшие сутки в целом 16 раз нарушили режим прекращения огня.

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