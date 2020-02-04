Выпуск новостей за 16:00: Кредиты для малого бизнеса. Новые смерти от коронавируса в Китае

В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 16:00 – первые доступные кредиты для предпринимателей. В Украине государственные банки начали выдавать займы для малого бизнеса под низкий процент. В Китае от коронавируса скончались уже более 400 человек, а за последние сутки 60. Все в эпицентре заражения – провинции Хубэй. Об этом сообщил Национальный комитет по здравоохранению.

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