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      Выпуск новостей за 16:00: Кредиты для малого бизнеса. Новые смерти от коронавируса в Китае

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 16:00 – первые доступные кредиты для предпринимателей. В Украине государственные банки начали выдавать займы для малого бизнеса под низкий процент. В Китае от коронавируса скончались уже более 400 человек, а за последние сутки 60. Все в эпицентре заражения – провинции Хубэй. Об этом сообщил Национальный комитет по здравоохранению.

      Также в выпуске:

      Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива снова оскандалился. На этот раз народный избранник в рабочее время в сессионном зале переписывался с одиозным российским политиком Владимиром Жириновским.

      В правительстве хотят прекратить выплаты премий. Речь идет о деньгах, которые топменеджерам компании выплачивают за победу в Стокгольмском суде над "Газпромом".

      На передовой вследствие обстрелов один военный получил ранение и еще один контузию.

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      Теги: Китай Выпуск новостей
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