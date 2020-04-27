Выпуск новостей за 16:00: Криклий о возобновлении движения транспорта. Карантин в Сербии

В выпуске новостей за 27 апреля состоянию на 16:00 – 12 мая в Украине планируют возобновить движение транспорта. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. В частности, хотят открыть пригородное, городское и междугороднее сообщение. В Сербии начали работать парикмахерские, рынки, тренажерные залы. Однако все учреждения должны иметь средства защиты – маски, перчатки и дезинфекторы.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Финансовый комитет рекомендовал Раде принять "антиколомойский" законопроект. Двое украинских военных получили ранения на передовой. В Украину в ближайшие дни должны прилететь 26 спецрейсов с эвакуированными украинцами из разных уголков мира. В Польше организуют чартеры для украинских гастарбайтеров.