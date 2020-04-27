16:58
27 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ЗАДЕРЖАНИЕ ВЛАДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ЗАДЕРЖАНИЕ ВЛАДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН

      Выпуск новостей за 16:00: Криклий о возобновлении движения транспорта. Карантин в Сербии

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 апреля состоянию на 16:00 – 12 мая в Украине планируют возобновить движение транспорта. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. В частности, хотят открыть пригородное, городское и междугороднее сообщение. В Сербии начали работать парикмахерские, рынки, тренажерные залы. Однако все учреждения должны иметь средства защиты – маски, перчатки и дезинфекторы.

      Также в выпуске новостей на 24 канале:

      Финансовый комитет рекомендовал Раде принять "антиколомойский" законопроект.

      Двое украинских военных получили ранения на передовой.

      В Украину в ближайшие дни должны прилететь 26 спецрейсов с эвакуированными украинцами из разных уголков мира.

      В Польше организуют чартеры для украинских гастарбайтеров.

       

      Теги: Новости Украины Сербия Транспорт Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Кто руководит государством, или Как я понимаю увольнение Нефедова и Верланов
      сегодня , 16:21 Кто руководит государством, или Как я понимаю увольнение Нефедова и Верланов
      Олег Сенцов
      9 невероятных сериалов, на которые не жалко потратить время
      сегодня , 15:08 9 невероятных сериалов, на которые не жалко потратить время
      Юлія Михайлова