Выпуск новостей за 16:00: Криклий о возобновлении движения транспорта. Карантин в Сербии
В выпуске новостей за 27 апреля состоянию на 16:00 – 12 мая в Украине планируют возобновить движение транспорта. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. В частности, хотят открыть пригородное, городское и междугороднее сообщение. В Сербии начали работать парикмахерские, рынки, тренажерные залы. Однако все учреждения должны иметь средства защиты – маски, перчатки и дезинфекторы.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
Финансовый комитет рекомендовал Раде принять "антиколомойский" законопроект.
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В Украину в ближайшие дни должны прилететь 26 спецрейсов с эвакуированными украинцами из разных уголков мира.
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