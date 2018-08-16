Выпуск новостей за 16:00: Лазаренко договорится со следствием. Почтовая марка со Скрябиным
В выпуске новостей за 16 августа по состоянию на 16:00 – Павел Лазаренко хочет помириться со следствием США, соответствующее соглашение премьер-беглец собирается подписать по делу о конфискации его активов. К 50-летию Кузьмы Скрябина "Укрпочта" выпускает почтовый знак с его изображением.
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Источник: 24 канал
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