Выпуск новостей за 16:00: Лазаренко договорится со следствием. Почтовая марка со Скрябиным

В выпуске новостей за 16 августа по состоянию на 16:00 – Павел Лазаренко хочет помириться со следствием США, соответствующее соглашение премьер-беглец собирается подписать по делу о конфискации его активов. К 50-летию Кузьмы Скрябина "Укрпочта" выпускает почтовый знак с его изображением.

Также в выпуске: Генерал-лейтенант Сергей Наев отчитался о первых 100 днях Операции объединенных сил. Правозащитники бывшего президента Украины Виктора Януковича устроили драку с полицейскими в помещении суда. На Востоке Украины пророссийские боевики применяли "грады", два наших военнослужащих ранены.