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      Выпуск новостей за 16:00: Лесные пожары в Лос-Анджелесе. Разрешение Дании на "Северный поток-2"

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 октября по состоянию на 16:00 – Лесные пожары угрожают престижный район Лос-Анджелеса. С Беверли-Хиллз вывозят звезд. Дания согласилась на строительство "Северного потока-2". Энергетическое агентство страны выдало разрешение на строительство скандального газопровода.

      Также в выпуске:

      Свидетель разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского выступил в Конгрессе.

      На кольцевой дороге Ужгорода уже почти неделю десятикилометровая очередь из грузовиков.

      По Золотому-4 стреляли боевики.

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      Теги: Пожар в Калифорнии Выпуск новостей Северный поток-2 Дания
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