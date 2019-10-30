Выпуск новостей за 16:00: Лесные пожары в Лос-Анджелесе. Разрешение Дании на "Северный поток-2"
В выпуске новостей за 30 октября по состоянию на 16:00 – Лесные пожары угрожают престижный район Лос-Анджелеса. С Беверли-Хиллз вывозят звезд. Дания согласилась на строительство "Северного потока-2". Энергетическое агентство страны выдало разрешение на строительство скандального газопровода.
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