Выпуск новостей за 16:00: Львов и Луцк против формулы Штайнмайера. Протесты в Эквадоре

В выпуске новостей за 10 октября по состоянию на 16:00 – депутаты луцкой и львовской мэрии написали письма к президенту, Кабмину и Верховной Раде. В обращениях говорится о том, что выборы на оккупированной территории являются угрозой для страны. В эквадорской столице Кито не утихают массовые протесты из-за отмены субсидий на топливо. Сейчас там больше семиста задержанных.

Также в выпуске: Полька с украинскими корнями Ольга Токарчук получила Нобелевскую премию по литературе. В Запорожье простились с одним из погибших летчиков самолета Ан12, который накануне разбился во Львове. В оккупированном Крыму сотрудники ФСБ России задержали украинского активиста Олега Приходько.