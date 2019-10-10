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      Выпуск новостей за 16:00: Львов и Луцк против формулы Штайнмайера. Протесты в Эквадоре

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 октября по состоянию на 16:00 – депутаты луцкой и львовской мэрии написали письма к президенту, Кабмину и Верховной Раде. В обращениях говорится о том, что выборы на оккупированной территории являются угрозой для страны. В эквадорской столице Кито не утихают массовые протесты из-за отмены субсидий на топливо. Сейчас там больше семиста задержанных.

      Также в выпуске:

      Полька с украинскими корнями Ольга Токарчук получила Нобелевскую премию по литературе.

      В Запорожье простились с одним из погибших летчиков самолета Ан12, который накануне разбился во Львове.

      В оккупированном Крыму сотрудники ФСБ России задержали украинского активиста Олега Приходько.

      blog_ava
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      Теги: Новости Луцка Новости Львова Протесты Формула Штайнмайера Выпуск новостей
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