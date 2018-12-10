Выпуск новостей за 16:00: Львов в топ-100 туристических городов. Разоблачение офицера-предателя

В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 16:00 – Львов вошел в список топ-100 туристических городов мира по версии Euromonitor International. Он занял 80-ю позицию среди сотни городов всех континентов и 23-ю – среди европейских городов. СБУ разоблачила высокопоставленного офицера Вооруженных сил Украины в измене. Сергей Лазарев с позывным "Сократ" собирал данные о украинском беспилотнике.

Также в выпуске: У Олега Сенцова обнаружили органическое поражение сердца, печени и почек. Главы МИД стран ЕС обсудят санкции против России. Крымского судью-предателя Валерия Чернобука восстановили в должности.