Выпуск новостей за 16:00: Львов в топ-100 туристических городов. Разоблачение офицера-предателя
В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 16:00 – Львов вошел в список топ-100 туристических городов мира по версии Euromonitor International. Он занял 80-ю позицию среди сотни городов всех континентов и 23-ю – среди европейских городов. СБУ разоблачила высокопоставленного офицера Вооруженных сил Украины в измене. Сергей Лазарев с позывным "Сократ" собирал данные о украинском беспилотнике.
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Источник: 24 канал
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