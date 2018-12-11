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      РОМАН НАСИРОВ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
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      Выпуск новостей за 16:00: Масштабный пожар на Львовщине. Обстрел Золотого

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 декабря по состоянию на 16:00 – на Львовщине горит нефть, в Дрогобычском районе взорвался огромный резервуар с нефтепродуктами. Боевики обстреляли недавно освобожденное Золотое и сами себя отрезали от водоснабжения, об этом сообщил заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

      Также в выпуске:

      Ангела Меркель призвала Владимира Путина освободить незаконно захваченных украинских моряков.

      СБУ подтвердила, что жена скандального главы контрразведки Сергея Семочко таки имеет российский паспорт.

      Из-за массовых протестов "желтых жилетов" во Франции вводят чрезвычайное экономическое положение.

      Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе Пожар Новости Львова
      Источник: 24 канал
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