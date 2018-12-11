Выпуск новостей за 16:00: Масштабный пожар на Львовщине. Обстрел Золотого
В выпуске новостей за 11 декабря по состоянию на 16:00 – на Львовщине горит нефть, в Дрогобычском районе взорвался огромный резервуар с нефтепродуктами. Боевики обстреляли недавно освобожденное Золотое и сами себя отрезали от водоснабжения, об этом сообщил заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.
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Источник: 24 канал
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