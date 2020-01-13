Выпуск новостей за 16:00: Массовые увольнения в Каховке. ДТП на Днепропетровщине

В выпуске новостей за 13 января состоянием на 16:00 – после протестов горожан в Каховском райотделе полиции уволили руководителя, двоих его подчиненных и шестерых правоохранителей. Их обвинили в нарушении процедуры следственных действий на месте расстрела 26-летнего Владимира Чебукина. На Днепропетровщине спасатели вытащили из водоема автомобиль с четырьмя телами. Среди погибших несовершеннолетняя

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