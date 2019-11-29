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      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА
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      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

      Выпуск новостей за 16:00: Мера пресечения Альперину. "Закон" о госгранице от боевиков РФ

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 16:00 – в антикоррупционном суде уже начали избирать меру Вадиму Альперину. Оккупационный "парламент" пророссийских боевиков принял документ, в котором установили границы своей псевдореспублики.

      Также в выпуске:

      В Словакии погибли два украинских альпиниста – 67-летний инструктор Владимир Михалко и 30-летняя Ирина Скрылева. Произошла трагедия в районе Высоких Татр при спуске с вершины.

      Народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк считает, что в Украине следует ограничить свободу слова – из уважения к президенту.

      Миссия МВФ покинула Украину 22 ноября так и не пообещав украинской власти открыть новую кредитную программу.

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      Теги: Выпуск новостей Пророссийские боевики Вадим Альперин
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