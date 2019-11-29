Выпуск новостей за 16:00: Мера пресечения Альперину. "Закон" о госгранице от боевиков РФ

В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 16:00 – в антикоррупционном суде уже начали избирать меру Вадиму Альперину. Оккупационный "парламент" пророссийских боевиков принял документ, в котором установили границы своей псевдореспублики.

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Народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк считает, что в Украине следует ограничить свободу слова – из уважения к президенту.

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