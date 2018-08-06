Выпуск новостей за 16:00: Мера пресечения нападавшему на Гандзюк. Чудо-яблоня на Сумщине

В выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 16:00 – в Херсонском городском суде избрали меру пресечения нападавшему на Гандзюк. Прокуратура подозревает, что именно задержанный Новиков набросился на активистку и облил ее кислотой. Чудо-яблоня, признанная памятником природы общегосударственного значения, начала плодоносить в Кролевце на Сумщине. Такого урожая здесь не видели годами.

Также в выпуске: Мощное землетрясение в Индонезии, аномальная жара в Европе и лесные пожары в Калифорнии: стихия продолжает уносить человеческие жизни. Александр Костенко возвращается в Украину. Сутки на фронте: двое раненых и 40 обстрелов.