Выпуск новостей за 16:00: Мера пресечения нападавшему на Гандзюк. Чудо-яблоня на Сумщине
В выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 16:00 – в Херсонском городском суде избрали меру пресечения нападавшему на Гандзюк. Прокуратура подозревает, что именно задержанный Новиков набросился на активистку и облил ее кислотой. Чудо-яблоня, признанная памятником природы общегосударственного значения, начала плодоносить в Кролевце на Сумщине. Такого урожая здесь не видели годами.
Также в выпуске:
Мощное землетрясение в Индонезии, аномальная жара в Европе и лесные пожары в Калифорнии: стихия продолжает уносить человеческие жизни.
Александр Костенко возвращается в Украину.
Сутки на фронте: двое раненых и 40 обстрелов.
Источник: 24 канал
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