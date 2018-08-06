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ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Выпуск новостей за 16:00: Мера пресечения нападавшему на Гандзюк. Чудо-яблоня на Сумщине

Выпуск новостей 18 Читати новину українською

В выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 16:00 – в Херсонском городском суде избрали меру пресечения нападавшему на Гандзюк. Прокуратура подозревает, что именно задержанный Новиков набросился на активистку и облил ее кислотой. Чудо-яблоня, признанная памятником природы общегосударственного значения, начала плодоносить в Кролевце на Сумщине. Такого урожая здесь не видели годами.

Также в выпуске:

Мощное землетрясение в Индонезии, аномальная жара в Европе и лесные пожары в Калифорнии: стихия продолжает уносить человеческие жизни.

Александр Костенко возвращается в Украину.

Сутки на фронте: двое раненых и 40 обстрелов.

Теги: Криминальные новости Судьи Сумы Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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