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      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      Выпуск новостей за 16:00: Меры пресечения полицейским, которые застрелили ребенка. Митинг под АП

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 16:00 – 60 суток под стражей без права внести залог – такую меру пресечения суд избрал двоим полицейским, которых подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла в Переяславе-Хмельницком. Под Администрацию Зеленского на митинг вышли ветераны. Они требуют, чтобы он предоставил гражданство иностранцам-добровольцам, которые воюют за Украину.

      Также в выпуске:

      Под Киевом загорелась птицефабрика: около 150 тысяч птиц погибли.

      В Переяславе-Хмельницком погиб 5-летний мальчик из-за того, что ему в голову выстрелили пьяные полицейские.

      Конституционный суд готовится рассматривать жалобу нардепов на решение президента о роспуске Рады.

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      Теги: Администрация Президента Жертвы Полицейские убили 5-летнего мальчика Война на Донбассе Судьи Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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