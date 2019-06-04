Выпуск новостей за 16:00: Меры пресечения полицейским, которые застрелили ребенка. Митинг под АП

В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 16:00 – 60 суток под стражей без права внести залог – такую меру пресечения суд избрал двоим полицейским, которых подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла в Переяславе-Хмельницком. Под Администрацию Зеленского на митинг вышли ветераны. Они требуют, чтобы он предоставил гражданство иностранцам-добровольцам, которые воюют за Украину.

Также в выпуске: Под Киевом загорелась птицефабрика: около 150 тысяч птиц погибли. В Переяславе-Хмельницком погиб 5-летний мальчик из-за того, что ему в голову выстрелили пьяные полицейские. Конституционный суд готовится рассматривать жалобу нардепов на решение президента о роспуске Рады.

Источник: 24 канал