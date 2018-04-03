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Выпуск новостей за 16:00: Митинг националистов. Реабилитационное рабство

Выпуск новостей 35 Читати новину українською

В выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 16:00 – в столице националисты митинговали против олигархов, они призвали нардепов поддержать антимонопольные законопроекты, национализировать приватизированные госпредприятия и вернуть средства, выведенные украинскими политиками в оффшоры. В реабилитационном центре Винницы насильно удерживали людей.

Также в выпуске:

Огромная трещина на дороге Сумы – Киев.

Нью-Йорк засыпало снегом.

Депутаты провалили отмену е-деклараций.

В России возбудили дело против Авакова.

Теги: Новости Киева Винница Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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