Выпуск новостей за 16:00: Митинг националистов. Реабилитационное рабство
В выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 16:00 – в столице националисты митинговали против олигархов, они призвали нардепов поддержать антимонопольные законопроекты, национализировать приватизированные госпредприятия и вернуть средства, выведенные украинскими политиками в оффшоры. В реабилитационном центре Винницы насильно удерживали людей.
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Источник: 24 Канал
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