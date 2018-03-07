Выпуск новостей за 16:00: Митинг в Киеве. ГПУ проверяет тендер Минкультуры
Выпуск новостей 16:57, 7 марта 73 Читати новину українською
В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 16:00 – в Киеве проходит акция #Марків направленная на поддержку бойца Нацгвардии Виталия Маркива, арестованного в Италии. ГПУ проводит обыски и изымает из библиотек книги, которые Минкультуры приобрели за 50 миллионов гривен.
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Источник: 24 Канал
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