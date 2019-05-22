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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      Выпуск новостей за 16:00: МВФ в Украине. "Книжный Арсенал" в Киеве

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 16:00 – эксперты Международного валютного фонда не покинули Украину, а продолжают свои встречи с представителями украинской власти. В Киеве открылся "Книжный Арсенал", на который съедутся писатели и издатели из более чем 150 стран мира и в течение 5 дней будут представлять свои книги.

      Также в выпуске:

      В Киеве открылся "Книжный Арсенал", на который съедутся писатели и издатели из более чем 150 стран мира и в течение 5 дней будут представлять свои книги.

      Восемь украинских военных оказались в плену боевиков. Произошло это недалеко от поселка Новотроицкое, что на Луганщине, сообщает штаб Операции объединенных сил.

      Президент Украины Владимир Зеленский подписал 15 кадровых назначений. Эксперт по энергетике Андрей Герус стал его представителем в Кабмине. А руководитель "95 квартала" и лидер партии "Слуга народа" Иван Баканов – заместителем председателя СБУ.

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      Теги: Новости Киева МВФ Транш МВФ Выпуск новостей
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