Выпуск новостей за 16:00: МВФ в Украине. "Книжный Арсенал" в Киеве

В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 16:00 – эксперты Международного валютного фонда не покинули Украину, а продолжают свои встречи с представителями украинской власти. В Киеве открылся "Книжный Арсенал", на который съедутся писатели и издатели из более чем 150 стран мира и в течение 5 дней будут представлять свои книги.

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В Киеве открылся "Книжный Арсенал", на который съедутся писатели и издатели из более чем 150 стран мира и в течение 5 дней будут представлять свои книги.

Восемь украинских военных оказались в плену боевиков. Произошло это недалеко от поселка Новотроицкое, что на Луганщине, сообщает штаб Операции объединенных сил.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 15 кадровых назначений. Эксперт по энергетике Андрей Герус стал его представителем в Кабмине. А руководитель "95 квартала" и лидер партии "Слуга народа" Иван Баканов – заместителем председателя СБУ.