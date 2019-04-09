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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 16:00: На Донбассе подорвались украинские саперы. Пикет в Сумах

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 16:00 – на Донетчине подорвались украинские саперы, один человек погиб, еще двое ранены. Утром четверо пиротехников двинулись разминировать территорию в селе Зайцево, когда искали мины, то у водопровода насосной станции прогремел взрыв. В Сумах требуют честного наказания для дочки депутата, которая на внедорожнике сбила 24-летнюю девушку.

      Также в выпуске:

      Дебаты в студии Общественного состоятся независимо от того, придут ли на них кандидаты или нет, об этом заявили в ЦИК.

      В ВРУ создали депутатское объединение "За Зеленского", в составе – один депутат – Виталий Куприй, который и возглавил объединение.

      Правоохранители, председатель НПУ Сергей Князев, заместитель Арсена Авакова Сергей Яровой приехали на НСК "Олимпийский".

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Жертвы Аварии и ДТП Сумы Новости Донецка Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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