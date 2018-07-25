Выпуск новостей за 16:00: Национальный траур в Греции. Черный рынок и таможенные санкции
В выпуске новостей за 25 июля по состоянию на 16:00 – последствия пожаров в Греции: не менее 80 погибших, более 200 раненых, большое количество пропавших без вести, поиски которых продолжаются. Огонь пока не удалось потушить. Торговой войной Трампа с ЕС могут воспользоваться Мексика и Аргентина, и начать ввозить в США китайский металл под видом своего, способствуя черному рынку в обход пошлины.
Также в выпуске:
В Киеве ночью элитный Hummer насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе, водитель убегал с места ДТП и сопротивлялся при задержании.
В Черкассах на перекрестке авто, которое уже находилось в розыске за совершение ДТП, сбило мать с ребенком.
Переговоры относительно торговой войны Трампа и Юнкера начнутся сегодня.
Более 50 тысяч человек пострадали из-за отмены 600 рейсов авиакомпании Ryanair, причина – забастовка бортпроводников.
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