Выпуск новостей за 16:00: Национальный траур в Греции. Черный рынок и таможенные санкции

В выпуске новостей за 25 июля по состоянию на 16:00 – последствия пожаров в Греции: не менее 80 погибших, более 200 раненых, большое количество пропавших без вести, поиски которых продолжаются. Огонь пока не удалось потушить. Торговой войной Трампа с ЕС могут воспользоваться Мексика и Аргентина, и начать ввозить в США китайский металл под видом своего, способствуя черному рынку в обход пошлины.

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