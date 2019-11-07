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      БЮДЖЕТ 2020 РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Выпуск новостей за 16:00: Нападение на бизнесмена. Граната в Ровно

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 ноября по состоянию на 16:00 – неизвестный мотоциклист бросил взрывчатку в машину бизнесмена Игоря Сало – один человек погиб. В Ровно во двор предпринимателю бросили гранату. Пострадавших нет, поврежден только фасад дома. Это не первое нападение на предпринимателей в Ровно.

      Также в выпуске:

      На передовой ранены четверо военных: российские наемники десять раз нарушили режим тишины.

      В Киеве арестовали мужчину, который стрелял в соседей на их просьбу оплатить задолженность за коммунальные услуги.

      New-York Times изобразили на карте Украину без Крыма.

      В Одессе вспыхнул пожар в отеле M1 Club Hotel.

      У владельца телеканала "Прямой" следователи проводили обыски.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Киева Выпуск новостей Ровно
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