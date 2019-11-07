Выпуск новостей за 16:00: Нападение на бизнесмена. Граната в Ровно
В выпуске новостей за 7 ноября по состоянию на 16:00 – неизвестный мотоциклист бросил взрывчатку в машину бизнесмена Игоря Сало – один человек погиб. В Ровно во двор предпринимателю бросили гранату. Пострадавших нет, поврежден только фасад дома. Это не первое нападение на предпринимателей в Ровно.
Также в выпуске:
На передовой ранены четверо военных: российские наемники десять раз нарушили режим тишины.
В Киеве арестовали мужчину, который стрелял в соседей на их просьбу оплатить задолженность за коммунальные услуги.
New-York Times изобразили на карте Украину без Крыма.
В Одессе вспыхнул пожар в отеле M1 Club Hotel.
У владельца телеканала "Прямой" следователи проводили обыски.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии