Выпуск новостей за 16:00: Нападение на бизнесмена. Граната в Ровно

В выпуске новостей за 7 ноября по состоянию на 16:00 – неизвестный мотоциклист бросил взрывчатку в машину бизнесмена Игоря Сало – один человек погиб. В Ровно во двор предпринимателю бросили гранату. Пострадавших нет, поврежден только фасад дома. Это не первое нападение на предпринимателей в Ровно.

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